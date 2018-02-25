PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nda Yakın Doğu Üniversitesi şampiyon oldu

Mardin Artuklu Yeni Spor Salonu’nda oynanan final mücadelesini, AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.

Vandersloot ve Paris’in karşılıklı sayılarıyla başlayan mücadelede ikinci dakika 4-4 eşitlikle geçildi. Yüksek tempoda iki takımda hücumları sayıya çevirirken, Vandersloot’un turnikesiyle Yakın Doğu Üniversitesi skor üstünlüğünü eline aldı (11-8). Ben Abdelkader ve Snytsina ikilisinin basketleriyle kontrolü eline alan Hatay Büyükşehir Belediyesi, ilk periyotu da 21-20 önde tamamladı. İkinci periyotun ilk dakikalarında Courtney Paris’e boyalı alanda top indirerek hücum eden rakibi karşısında özellikle Cansu Köksal ile skor üreten Yakın Doğu, 12. dakikada 4 sayılık üstünlüğü yakaladı (27-23). Özellikle Cansu ve Vandersloot ikilisinin hücumda sorumluluk almasıyla Yakın Doğu Üniversitesi devre sonunda soyunma odasına 51-37 üstün girdi.

Üçüncü periyotun başında McBride’ın bire birleriyle skor kaydeden Yakın Doğu Üniversitesi, rakibinin de top kayıplarını iyi değerlendirdi. Hücumda topu iyi paylaşan ve Cansu ile dışardan, Lavender ile de boyalı alandan etkinliğini sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi, son 10 dakikalık bölüme de üstün girdi. Karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde yakaladığı skor avantajını koruyan Yakın Doğu Üniversitesi, mücadeleden de 86-79 galibiyetle ayrıldı.

PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi’ne şampiyonluk kupası ve madalyalarını Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sn. Mustafa Yaman, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Adil Zembat sundu.

Final oynama başarısı gösteren Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ikincilik madalyalarını AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Bahar Akgün ile Yılmaz Argüden takdim etti. PTT Maçın Yıldızı seçilen Courtney Vandersloot’a ödülünü PTT AŞ Mardin Başmüdürü Abdülkadir Karaboğa verdi.

Salon: Artuklu Yeni

Yakın Doğu Üniversitesi: Bahar Çağlar xx 6, Kayla McBride xx 26, Olcay Çakır Turgut xx 8, Courtney Vandersloot xx 19, Sandrine Gruda xx 2, Cansu Köksal xx 13, Kuanitra Hollingsvorth xx 4, Jantel Lavender xx 8

Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu

Hatay Büyükşehir Belediyesi: Bahar Öztürk xx 8, Hind Ben Abdelkader xx 30, Katsiaryna Snytsina xx 6, Özge Yavaş xx 5, Courtney Paris xx 14, Devran Tanaçan x 2, Leilani Mitchell xx 10, Merve Aydın xx 4

Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki

1. Periyot: 20-21 (Hatay Büyükşehir Belediyesi lehine)

Devre: 45-34 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

3. Periyot: 69-52 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)