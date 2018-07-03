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03 Temmuz 2018 12:39

Rektör Ağırakça: “MAÜ Merkezi Laboratuvarı bilim-teknoloji merkezi olma kimliğini kazandı”

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof.

Rektör Ağırakça: “MAÜ Merkezi Laboratuvarı bilim-teknoloji merkezi olma kimliğini kazandı”

03 Temmuz 2018 12:39

Dr. Ahmet Ağırakça, üniversitenin merkezi laboratuvarının bilim ve teknoloji merkezi olma kimliği kazandığını belirtti.


MAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, üniversitenin merkezi laboratuvarında yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Laboratuvarın bünyesinde bulunan cihazlarla çok boyutlu analizler yapıldığını belirten Ağırakça, kamu kuruluşları ve özel kurumların AR-GE çalışmalarında gereksinim duyulan analizleri karşılayarak karakterizasyona olanak sağladıklarını ifade etti. Ağırakça, laboratuvarın bölgenin elverişli iklimi ve işgücü ile en önemli hayat kaynağı olan sanayi, üretim ve ticaretin belkemiğini oluşturan sektörel alanlar için çok önemli sacayağını oluşturduğunu anlattı. Ağırakça, “Gelişen teknoloji, bilim ve her geçen gün artan gereksinimler doğrultusunda üniversitemizin bu alanlarda işbirliğin kuvvetlenmesine, gerek ülkemiz ve gerekse bölgemizdeki diğer üniversiteler ile oluşan rekabet gücünün artırılmasına ve bunların neticesinde oluşan hızlı gelişim ve iyileştirilmiş yaşam kalitesinin meydana getirilmesi amacıyla hazırlanan projelere önderlik eden ve destek olan bilim-teknoloji merkezi olma kimliğini kazanmıştır” dedi.


Laboratuvar Müdürü Dr. Velid Unsal ise, 3 öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi, 1 kimyager ile idari ve teknik personelle bin metrekare kapalı alan üzerindeki 3 katlı binada hizmet verdiklerini dile getirdi. Laboratuvarda analitik kimya, gıda, yakıt, toprak, çevre ve analiz laboratuvarının bulunduğunu anlatan Unsal, yağ, protein gibi analizlerin yapıldığı laboratuvarlarda birçok bitkisel organik, katı, yağ ve sıvı numunelerin test edildiğinin altını çizdi. Unsal, “Merkezi araştırma laboratuvarımızda GC-MS, kimya, polimer, gıda, ilaç, petrokimya, yağ ve parfüm endüstrisi ile çevre laboratuvarları gibi alanlarda hazırlanan maddelerin üretim safhasında, AR-GE ve iyileştirme alanlarında analizler ve standartlara uygunluğun belirlenmesi konularında da bilgi edinilmesini sağlamaktayız” diye konuştu.




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