Sahte tarihi eserler sergilenerek vatandaş uyarılıyor

Mardin Müzesi’nde vatandaşın kandırılmaması için sahte eserler ibretlik olarak tarih severlere sunuluyor. Mardin Müzesi sahte eserler ile dolandırılan vatandaşların dikkatini çekmek için ele geçirilen sahte eserleri müzede oluşturduğu bölümde sergiliyor. Mardin Müzesi tarafından yapılan çalışma ile elinde tarihi eser olan vatandaşların tarihi eser dolandırıcılarının kurbanı olmaması için dikkat çekmesi açısından düzenlenen bölüm ile hem gerçek eserlerin müzelere ulaştırılması gerekliliği hem de sahte eser kurbanı olmamaları için yasal açıklamalar yer alıyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgi veren Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan her eserin kendi ülkesinin milli serveti ve kültürü olduğunu söyledi. Erdoğan, "Topluma yönelik faaliyetler özellikle toplumu bilgilendirmek amaçlı bunun için de kültür varlıklarının korunması ve her tarihi eserin müzeye bağışlanması lazım. Geçmişi bir bilgi kaynağı olarak görmeyen ve onlara maddi kazanç gözüyle bakmaya yönelik toplumun eğitilmesi gerekiyor. Bunların hepsi geçmişin bilgi kaynakları ve uzman kişiler tarafından o bilgiyle birlikte okunup arkeoloji kazılarla açığa çıkarıldığında biz geçmişe yönelik yolculuk yapabiliyoruz bir de herkesin girmemesi gereken bir alan olduğuna yönelik çalışmalar var. Son 6 padişaha kadar olan tarihi eserlerin yurt içinde alım satımı serbest ama yurt dışına çıkarılması yasak. Bunlar atamızdan, dedemizden kalan mirasımız herkes kendi mirasına sahip çıkmalı. Bunun öncesi kültür varlıklarında yasal olarak müzelere gelmesi gerekiyor. 3 gün için müzelere teslim edilmesi gerekiyor, böyle bir yasal zorunluluk var. Devletimizin de bununla ilgili bir yasası var. Herkesin tarihi, kültürel eserleri kendi bölgesinde olsun. Irak’ın Irak’ta, Suriye’nin Suriye’de, Türkiye’nin de Türkiye’de kalsın. O nedenle de bütün kültürel varlıklar kendi bulunduğu yerin hikayesini taşır” dedi.