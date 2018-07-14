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14 Temmuz 2018 13:40

Savaş mağduru çocuklara havuz hizmeti

Mardin Büyükşehir Belediyesi savaş mağduru çocukları sevindirecek bir hizmete imza attı.

Savaş mağduru çocuklara havuz hizmeti

14 Temmuz 2018 13:40

Mardin Valisi ve Büyükşehirbelediye Başkan Vekili Mustafa Yaman sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet vererek Midyat mülteci kampında kalan çocuklara yapay bir yüzme havuzu kurdu.


Sıcaklıkların yüksek olduğu Mardin’de mülteci çocuklar havuzun ve sıcakların keyfini çıkarıyor. Bir gözlemci eşliğinde havuzda yüzme öğrenen mülteci çocuklar, azda olsa savaşın bıraktığı olumsuzlukları unutmanın sevincini yaşıyor. Mülteci gençler Mardin valisine bu güzel çalışması için teşekkürü Türk bayrakları ile yaparak havuz içinde oluşturdukları ay yıldız ile Türk bayrağını açarak sevinçlerini gösterdi.




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