Kızıltepe ilçesi Dörtyol Mahallesinde yeni yapılan su kulesinin ardından 50 yıllık su kulesi çökme tehlikesi nedeniyle belediye ekipleri tarafından kepçelerle yıkıldı. Yıkım anı köy sakinleri tarafından an be an kaydedildi. İş makinesinin ayağını yıktığı kule bir anda yere devrildi. Kulenin yıkılması ile ortalık toz duman oldu.

Yıkım esnasında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle her hangi bir zarar yaşanmadı.