Suriyeli çocuklar için açılan havuza yoğun ilgi

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin şehirde yaşayan çocukların yaz aylarını daha iyi geçirmeleri adına başlattığı ’Mahalleme Havuz Geldi Projesi’ devam ediyor. Proje kapsamında bir havuz da Suriye’de yaşanan iç karışıklık ve savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan mültecilerin kampında açıldı. Midyat ilçesindeki kampta Suriyeli çocuklar havuzlarda vakit geçiriyor.

Şehirde çocukların mutluluğunu esas alan çalışmalara önem verdiklerini belirten Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “İlimizde Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi bize verildikten sonra geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın mutlu olması için ‘Çocuk gülerse şehir güler’ prensibiyle hareket ettik. Onların gözlerine mutluluk ve parıltı eklemek için birçok projeyi hayata geçirdik ve geçiriyoruz. Yaz aylarında ’Mahalleme Havuz Geldi Projesiyle’ evlatlarımızı havuzlar ile tanıştırdık. Kış aylarında ise buz pateni ile çocuklarımıza bir ilki yaşattık. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda evlatlarımızın ayaklarına havuzları götürdük. Bu çalışmalardan birisini de Midyat’ta yer alan ve savaştan dolayı ülkemize sığınan çocuklarımız için gerçekleştirdik” dedi.

Suriyeli çocuklar streslerini atıyor

Türkiye’nin her yönüyle güçlü bir devlet olduğuna dikkat çeken Yaman, “Ülkemiz mazlumun yanında olmasının yanı sıra dünyada söz sahibi bir ülkedir. Dünyanın neresinde olursa olsun tüm mazlumların duasını alan ülkemiz komşu ülkemiz olan Suriye’de yaşanan savaşta da mazlum Suriye halkına kucak açmış ve ağırlamaya başlamıştır. İşte bu misafirhanelerimizden birisi de Midyat ilçemizde yer almaktadır. Biz burada yaşayan çocuklarımızın da mutlu olmasını istedik. Onların streslerini atmaları ve güzel zaman geçirebilmeleri için havuzlarımızı orada da kurduk. Netice itibariyle Suriyeli evlatlarımız havuzlarımızda unutulmaz anlar yaşamakta ve ülkemiz için duacı olmaktadır. Biz dezavantajlı grupların mutlu olması adına çalışmaları sürdüreceğiz” diye konuştu.