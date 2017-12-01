TBMM İdari Amirliğine seçilen AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’yı kutlamak için kente gelen TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeleri Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, İstanbul Milletvekili Fatma Benli, Trabzon Milletvekilli Ayşe Sula Köseoğlu ve Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "1934 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öngördüğü şekilde, birçok Avrupa ülkesinde olmayan kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Ne yazık ki, 2002 yılına kadar bütün bu yılları böldüğümüzde yüzde 2,4 yani kadın neredeyse Meclis’te yer almamış. Yerel yönetimlerde zaten hiç yok. Ama liderimiz, Cumhurbaşkanımızın bu alandaki dik duruşu, sahip çıkışı ve inanışı ile 2002 yılında yüzde 4,4 ile başladığımız oranı yüzde 14.7’ye getirdik. Komisyon olarak yarın Adıyaman ve Gaziantep’te buna ilişkin toplantılarımız olacak. 1934 yılında bu hakkı elde etmiş olmamıza rağmen, son 5 yıla kadar başörtülü kadınlar sadece siyasette değil, toplumun her alanında var olamıyorlardı. Böyle bir ayrımcılığa da kalmıştık” dedi.

Çankırı da, TBMM Meclis İdari Amirliğine seçilmesi nedeniyle kendisini kutlayan komisyon üyelerine ve partililere teşekkür etti. Komisyon üyeleri Ceyda Bölünmez Çankırı’ya görevinden dolayı plaket verdi.