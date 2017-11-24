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24 Kasım 2017 14:42

Terör bölgesindeki fedakar öğretmenlere teşekkür

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi salonunda düzenlenen Öğretmenler Günü kutlamasında, doğunun fedakar öğretmenlerine teşekkür edildi.

Terör bölgesindeki fedakar öğretmenlere teşekkür

24 Kasım 2017 14:42

Emekli olan öğretmenlere teşekkür belgeleri Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı tarafından verildi.


Mardin Valisi Mustafa Yaman tarafından açılan sergi ile başlayan kutlama programına Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, vali yardımcıları, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Doğunun fedakar öğretmenleri


Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, il ve ilçelerdeki okullardaki çalışmaları gezerek öğretmenlerin bölgede eğitim verebilmek için büyük fedakarlıklar yaptığını söyledi. Sarı; "İlçeleri tek tek gezdim. Özellikle dış ilçelerimiz olan Derik, Mazidağı, Dargeçit, Savur ilçelerimizdeki okullarımıza habersiz bir şekilde giderek ziyaret ettim denetledim. Gördüm ki öğretmenlerimiz çok büyük fedakarlıklar yaparak öğrencilerimize eğitim vermektedir. Müdürlüğümüz adına gurur duydum. Öğretmenlerimiz sağlıklı, başarılı, ülkesini ve vatanını seven yüzlerce binlerce nefer yetiştirmekte. Büyük fedakarlık yaparak kendilerini öğrencilerine adamışlar. Kocaman bir eğitim ordusu ile doğunun fedakar öğretmenlerine bir kez daha teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.


Konuşmaların ardından emekliye ayrılan 6 öğretmene Mardin Valisi Mustafa Yaman ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı tarafından teşekkür belgeleri verildi. Programda öğrenciler öğretmenleri için şiir ve şarkılar okuyarak öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.




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