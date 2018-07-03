Ulaşımda revizyon eğitimlerle devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şehirde güvenli ve huzurlu yolculuk yapması için toplu taşıma sürücülerine eğitim veriyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğince ortaklaşa yürütülen ve 4 gün sürecek konferanslarda, “Sürücü yolcu iletişimi, güvenlik ve ekonomi sürüş teknikleri, stres yönetimi ve öfke kontrolü, ilk yardım ve meslek hastalıkları, trafik kurulları” gibi eğitimler veriliyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Toplu taşıma araç sürücülerinin eğitimlerine önem veriyoruz. Önceliklerimiz arasına aldığımız ulaşım mastır planımız hızla ilerliyor. Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerimizin araçlarının revizyonun sağlayarak vatandaşlarımızın hizmetine aldık. Araç yenileme çalışmalarımız tüm ilçelerimizde devam ediyor ve edecek” dedi.

Toplu taşıma sürücülerinin eğitimlerini önemsediklerini aktaran Yaman, “Toplu taşıma araçlarını kullanan sürücülerin eğitimini de önemsiyoruz. Bu bağlamda kardeş belediye Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte sürücülerin her anlamda eğitimden geçmesi için çalışmalara başladık. 4 gün sürecek eğitimlerimizde özellikle sürücü ve yolcu iletişimi ile trafik eğitimleri üzerinde duruluyor. Bu eğitimlerin il genelinde ki toplu taşıma sürücülerimize faydalı olacağı inancındayım” diye konuştu.