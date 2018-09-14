Un yüklü bin araç, Habur'da bekliyor

Dicle Un Sanayicileri Derneği Başkanı Veysi Duyan, daha önce gümrük işlemleri tamamlanmış un yüklü bin aracın Habur Sınır Kapısı'nda bekletildiğini belirterek, un sektörünün günah keçisi olduğunu ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Dicle Un Sanayicileri Derneği Başkanı Veysi Duyan, un ihracatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ticaret Bakanlığının getirdiği kısıtlama kararının kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Duyan, 65 fabrikanın kendilerine üye olduğunu ve bunların karar sonrası çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Daha önce gümrük işlemleri tamamlanan ve ihracata hazır hale getirilen bin aracın Habur Sınır Kapısı'na sevk edildiğini anlatan Duyan, “Ama 5 Eylül'de çıkan kararla gümrük işlemleri bitmiş olan bu ürünlerin çıkışına ne yazık ki müsaade edilmiyor. Bizim bu konuda Ticaret Bakanlığından tek beklentimiz bir an önce bu mağduriyetlerimiz çözmeleri. Bakanlıkla yaptığımız görüşmelerde bize bazı taahhütler verdiler. Biz de bunları yerine getirdik” dedi.

“1 milyar dolar ihracatımızı kaybedebiliriz”

Un ihracatında Türkiye genelinde birinci sırada olduklarını aktaran Duyan, “Bir milyarlık dolarlık un ihracat sektörünün Mardin'e payı 450 milyon dolardır. Şu an geldiğimiz aşamada bu rakamın düşeceğini ön görüyoruz. Sektör olarak ihracat rakamımızı yükseltmek niyetindeydi, ama ne yazık ki alınan son kararlardan dolayı karşı karşıya kaldığımız konumu bırakın elimizdeki birinciliği ve 1 milyar dolar ihracatımızı korumayı onu şu an kaybetmekle karşı karşıyayız” diye konuştu.

Un sektörünün günah keçisi seçildiğini savunan Duyan, Türkiye'nin un ve buğday sıkıntısının bulunmadığını söyledi. Duyan, Türkiye'nin her yerinden bir çuval unun 95 TL'den temin edilebileceğini ifade ederek, şu an 5 milyon çuval unu Türkiye'ye taahhüt ettiklerini aktardı.