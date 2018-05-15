Vali Yaman engelli vatandaşları unutmadı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, engellilere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla bir dizi program düzenledi. Belediyenin servis araçlarıyla evlerinde alınan engelliler, bir alış veriş merkezinde düzenlenen şenlikte, müzik, topaç oyunu, bowling, baloncuk, yüz boyama, basket atma gibi oyunların ardından sinemaya götürülerek gönüllerince eğlendi. DİKA’da düzenlenen kum sanatı ve gölge sanatları ardından ‘Engelsiz Mardin Projesi’ kapsamında eğitim alan engelli öğrenciler şehrin tarihi ve turistik mekanlarında fotoğraf çekti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, yılın 365 günü engelli bireylerin yanında olduklarını ve kendilerini yalnız bırakmadıklarını aktardı. Büyükşehir Belediyesi olarak engelliler için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirten Yaman, “Şehrimizde ki engelli kardeşlerimizin daha rahat bir yaşam olanağı bulmaları, sosyal anlamda kendilerine yetebilen birer birey olmaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık ve kaçınmayacağız. Yaptığımız bütün çalışmalarımızda onları her zaman ön plana koyduk” dedi.

Engellilerin şehirde rahat yaşamaları için her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade eden Yaman şunları söyledi:

“10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla bir dizi program düzenledik. Bir alış veriş merkezinde düzenlediğimiz şenlikte gönüllerince eğlendiler. Engellileri sinemaya götürdük. Kum ve gölge sanatı gösterisinin ardından Engelsiz Mardin Projesi kapsamında eğitim alan öğrencilerimiz şehrin tarihi ve turistik mekanlarında fotoğraf çektiler. Kardeşlerimize yönelik çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.