Yeşilli’de doğalgaz çalışmaları başladı

2017 yılında Artuklu ile başlayıp, Kızıltepe ilçesi ile devam eden çalışmalarından ardından şimdi de Yeşilli ilçesinde çalışmalar başladı. Yeşilli ilçesinde 7 kilometre döşenecek doğalgaz alt yapısının ardından ilçenin, 2018’in sonbaharında doğalgaza kavuşması hedefleniyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, “Şehrimizde Artuklu ve Kızıltepe’nin ardından Yeşilli ilçemizde de doğalgaz alt yapı çalışmalarına başladık. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz tarafından bu görev bize tevdi edildikten sonra şehrimizin en büyük sorunlarından biri olan doğalgaz sorununu ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları hemen başlattık. İlçe belediyeler ile yaptığımız ortak çalışmanın ardından firma yetkilileri öncelikle merkez ilçemiz Artuklu’da çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımızın da yapılan çalışmalara anlayış göstermesiyle kısa bir sürede doğalgazı hanelerimize vermeye başladık. Daha sonra Kızıltepe ilçemizde de doğalgaz alt yapı çalışmalarına başladık ve hızla devam etmektedir” dedi.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Yaman, “Yeşilli ilçemizde de AYKOME koordinasyonunda doğalgaz alt yapı çalışmalarına başladık. Bu ilçemizde 7 kilometrelik bir çalışmamız olacak. Bu çalışmayı da kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah ilçe halkımız 2018’in sonbaharında doğalgazlarına kavuşacaklar. Şimdiden hayırlı olsun. Şehircilik anlamında mesafe aldık. Şehirde ki bütün hanelerimize doğalgazı götürmeyi hedefliyoruz. Böylelikle hem havamız temiz olacak hem de vatandaşlarımız maddi anlamda kazanç sağlayacaklar. Bu şehrin hikayesini hep birlikte yeniden yazıyoruz. Bu hizmetlerimize devam edecek” diye konuştu.