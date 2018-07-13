15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne doğru

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Mersinli sanayiciler olarak 15 Temmuz 2016 günü ve ertesi gün olduğu gibi, halen yılmadan üretmeye devam ettiklerini, ülkeye ve demokrasiye olan inançlarının tam olduğunu söyledi.

Tekli, 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyetini karanlık bir çukura itmek isteyen FETÖ’nün, Türk milletinin demokrasi adına gösterdiği kararlı duruşu ve canını hiç düşünmeden tanklara siper eden korkusuz tavrı sayesinde püskürtüldüğünü vurguladı. 15 Temmuz’da, Türk milletinin tarihte eşi benzeri olmayan bir ihanetle karşı karşıya kaldığını kaydeden Tekli, "Uluslararası terör örgütlerinin yerli işbirlikçisi olan terör örgütü tarafından 248 vatan evladımız şehit edilmiş ve 2 bin 196 vatandaşımız ise gazi olmuştur" dedi.

Geçen 2 yıllık süreçte üretim hatlarını hiç durdurmadıklarını vurgulayan Tekli, "Biz 16 Temmuz 2016 günü olduğu gibi sonrasında da üretimden vazgeçmeden ülkemiz için, kentimiz için çalışmaya, mücadele etmeye devam ettik. Üretim hatlarımızın hiçbir zaman durmadığının net göstergesi, enerji tüketim rakamlarımızın sürdürülebilir bir artış göstermesidir. İstihdam rakamlarımız, ihracat rakamlarımızdaki grafikler hep üst seviyelere tırmanış gösterdi. Ülkemizin ekonomik anlamdaki kurtuluşunun üretimden geçtiği felsefesi ile hareket ederek, kentimize yeni sanayi alanları kazandırmanın mücadelesi içerisinde olduk. Türkiye inancı ile hareket eden, üretimden ve yatırımdan hiçbir zaman vazgeçmeyen sanayicilerimize şükran borçluyuz" diye konuştu.

"15 Temmuz kanlı darbe girişimini halkımızın demokrasiye olan güçlü bağları engellemiştir" diyen Başkan Tekli, "Memleketimiz için şehadet mertebesine yükselenlerle beraber 15 Temmuz şehitlerini şükran ve minnetle anıyorum. Şehitlerimizin yakınlarına sabırlar, gazilerimize şifalar diliyorum. 15 Temmuz unutulmamalı, ısrarla unutmamalıyız, unutturmamalıyız" şeklinde konuştu.

Kızıltan: "Güçlü ekonominin temeli, cumhuriyet değerlerimiz”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, 2016 yılı 15 Temmuz akşamı, ülke olarak bir asra yaklaşan laik Cumhuriyetin temel ilkelerine, ağır bedeller ödeyerek elde edilen demokrasiye ve millet egemenliğine karşı hain bir kalkışma eylemine şahit olunduğunu hatırlattı. Ancak Türk milletinin, demokrasisine ve cumhuriyetine sahip çıktığını vurgulayan Kızıltan, "Cumhuriyet yaşasın diye, demokrasimiz yaşasın diye, aziz ülkemiz bir Mısır, bir Irak, bir Suriye olmasın diye, korkmadan canlarını veren asker, polis veya sivil şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Darbe girişimi sonrası toplum büyük bir travma yaşadı. Ekonomimiz de bu saldırıdan olumsuz etkilendi. Hep birlikte yine demokrasi ve cumhuriyet değerleri ile bu sorunları aşacağımıza inanıyoruz. Gerekirse daha az uyuyacağız, daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz. Çünkü bu, bizler daha güzel yaşayalım, demokrasimiz ve cumhuriyetimiz sonsuza dek sürsün diye canını bu olayda verenlere, şehitlerimize borcumuzdur" dedi.

Akbaş: "Türk milleti hainlerin hesaplarını alt üst etti"

ASKON Mersin Şube Başkan Yardımcısı Adnan Akbaş ise 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin, ülkeyi kaosa sürüklemeye yönelik bir girişim olduğunu söyledi. Ancak aziz Türk milletinin fedakârlığı ve cesareti sayesinde, ülke üzerine hesap yapanların hesaplarının alt üst edildiği kaydeden Akbaş, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör saldırısını 15 Temmuz 2016’da yaşadı. TBMM’yi bombalayan, sivil vatandaşlarımızın üzerine tanklarla, savaş uçaklarıyla saldıran, özel harekât karargâhını yerle bir eden zihniyete bu millet bir ders vermiştir. 15 Temmuz gecesi siyasi görüşü ne olursa olsun milletimiz demokrasisine sahip çıkarak tek yürek ve tek yumruk oldu. İş dünyası olarak bizler de ülkemize olan inancımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyerek çalışmaya devam ettik. Her zaman inancımızı yitirmeden üretmeye devam ettik. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi bundan sonraki süreçte de demokrasiye olan inancımızı diri tutarak, bütün ayrılıklar bir tarafa bırakılmalıdır. Milletimiz geleceği için birlik olmalıdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle, şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Serttaş: "15 Temmuz Türkiye’nin milat gecesidir"

Serttaş Bakliyat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Soner Serttaş, 15 Temmuz’da millet iradesinin üstün geldiğinin altını çizerek, hain darbe girişiminin Türkiye için milat gecesi olduğunu belirtti. Serttaş, "15 Temmuz hain darbe girişimi, demokrasimizi karalamaya yönelik atılmış bir adımdır. Türkiye’nin tek yürek olduğu o gece, bu kara lekeyi üzerimize sürmeye çalışan güçler, Türk milletinin asil duruşunu bir kez daha gördüler. Demokrasiye sahip çıkan milletimiz, yazdığı bu destanla ülkemizin geleceği açısından en büyük adımlardan birini attı. 15 Temmuz hain darbe gecesi, şehit düşen vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine sabırlar dileyerek, bu menfur olayın tekrarının yaşanmamasını temenni ederim. Türk milleti asil duruşundan hiçbir zaman ödün vermeyecektir" diye konuştu.