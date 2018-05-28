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28 Mayıs 2018 00:22

Afjet Afyonspor kupasını kaldırdı

TFF 2.

Afjet Afyonspor kupasını kaldırdı

28 Mayıs 2018 00:22

Lig Play-Off final maçında Afjet Afyonspor, Sakaryaspor’u 2-1 yenerek Spor Toto 1. Lig’e yükselen son takım oldu. Mersin Stadyumunda oynanan maçın ardından Afjet Afyonspor, kupasını alarak şampiyonluğunu seyircisiyle kutladı.


Mersin Stadyumunda oynanan 2. Lig Play-Off final maçı kıran kırana geçti. Maçta 1-0 geriye düşen Afjet Afyonspor, ilk yarı ve ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-1 kazandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte şampiyonluk sevinci yaşayan Afjet Ayfonsporlu oyuncular, kupa ve madalyalarını da TFF Yönetim Kurulu üyesi Ali Düşmeş’in elinden aldı. Kupa seremonisinin ardından seyircisiyle şampiyonluk sevincini doyasıya yaşayan Afjet Ayfonsporlu futbolcular, bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.


"Şampiyonluğu sezon başından beri hak ettiğimizi düşünüyorum"


Maçın ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Sabahattin Akgül, "Açıkçası sezon başından beri şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum. Bazı ufak hatalardan şampiyonluğu kaçırdık. Allah’a şükür burada şampiyon olduk. Futbolcularımın ayaklarına, yüreklerine sağlık. Hakikaten çok istediler, sonuna kadar da istediler. Afyon halkına hayırlı ve uğurlu olsun. Binlerce kişi bizi yalnız bırakmadı, geldi. Ham dolsun cenabı Allah bizi onlara mahcup etmedi, onlara güzel bir hediye ettik" diye konuştu.




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