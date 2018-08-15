AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi’ne doğru

İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye’yi lider ülke yapma hedefimize kararlılıkla yürüyeceğiz" dedi.

Ercik, parti binasında düzenlediği toplantıda, partisinin 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilecek olan 6. Olağan Büyük Kongresi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çok sayıda partilinin de katıldığı toplantıda, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylaması ile milletin onayını, 24 Haziran seçimleri ile de teyidini alarak hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Türkiye’de yeni bir dönemin başladığına işaret eden Ercik, "Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu, ’yuvam, sevdam, aşkım’ dediği partisine geri dönmüştür. 6. Olağan Büyük Kongre ile partimiz, içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. AK Parti, Türkiye’ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle, bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır" diye konuştu.

16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti’nin ilerlemeyi ve yenilenmeyi teminat altına aldığını vurgulayan Ercik, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler, siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Siyaseti bir makam ve statü değil bir görev ve sorumluluk addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız, bugünden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Kutlu yürüyüşümüzü engellemeye yönelik bütün girişimler boşa çıkacaktır"

18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarıyla birlikte Ankara Spor Salonu’nda olacaklarını ifade eden Ercik, konuşmasını şöyle tamamladı; "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz

sözü tutarak, Türkiye’yi lider ülke yapma hedefimize kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın, milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayretiyle boşa çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur. Kongremizin tüm AK Parti ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz."