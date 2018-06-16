AK Parti İl Başkanı Ercik, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay’ın, ’bazı muhtarların tehdit edildiği’ yönündeki iddialarını, yaptığı yazılı açıklama ile yalanladı. "Anlaşılan o ki Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan başta olmak üzere AK kadroların her kesimi kucaklaması, her kesimle samimiyet kurması CHP İl Başkanını rahatsız etmiştir" diyen Ercik, "Partimize verilen desteğin dün olduğu gibi bugün de artarak devam etmesi, CHP İl Başkanını paniğe sevk etmiş olmalı ki, hayal ürünü iddialarla ortamı germeye, seçim kampanyalarını gölgelemeye ve huzuru bozmaya yönelik adımlar atmaktadır. Üstüne üstlük CHP İl Başkanı açıklamasında, ’CHP’li muhtarlar’ diyerek muhtarlarımızı ayırmaktadır. Bizim için tüm muhtarlarımız birdir, biriciktir. Muhtarlarımızı CHP’li veya başka bir partili olarak ayrımcılığa tabii tutmak ne CHP İl Başkanının ne de başka birinin haddinedir" ifadelerini kullandı.

Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi iftiralara başvururlarsa vursunlar muhtarları ve milleti dinlemeye, sorunlarına çözümler üretmeye, dertleri ile dertlenmeye devam edeceklerini kaydeden Ercik, "AK Parti milletimizin, muhtarlarımızın ve Mersin’in yanında olmaya devam edecektir. Tüm bu iftiralara milletimiz gereken cevabı 24 Haziran’da sandıkta verecektir" şeklinde konuştu.