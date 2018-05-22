Akdeniz Belediyesi’nin asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı mahallelere, asfalt ve kilit taşı kaplama, yeni yollar açma, kaldırım düzenleme hizmetleri hız kesmeden ve artarak devam ediyor. Sokakları kilit taşları ile kaplayıp ilçeyi yeni bir estetiğe kavuşturan ekipler, sokaklarda asfalt yama çalışması da yaparak vatandaşların ve sürücülerin karşılaştığı sıkıntıyı ortadan kaldırıyor.

Mevsim koşullarının uygun hale gelmesiyle birlikte, belirlenen plan ve program kapsamında sahadaki ekip sayısını arttıran Fen İşleri Müdürlüğü, bu çalışmaları kapsamında İhsaniye, Nusratiye, Turgutreis, Sarıibrahimli ve Huzurkent Gazi mahallelerinin sokaklarında asfalt serimi, kilit taşı kaplama, kaldırım yenileme ve yama hizmetlerini yerine getirdi. Akdeniz Belediyesi’ne bağlı ekiplerin, Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı işbirliğinde, ihtiyaç duyan kırsal bölgelerde tarım yolları açma ve bu yolları asfaltla kaplama çalışmaları da sürüyor.

“Akdeniz’i bir cazibe merkezine dönüştürüyoruz”

İlçenin farklı bölgelerinde gerçekleşen hizmet ve çalışmaları değerlendiren Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, vatandaşların yaşadığı sorunları çözmek için hizmet ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını vurguladı. Pamuk, “Akdeniz’de yaşamı güzelleştiren, vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıran hizmetlerimiz devam ediyor. Belediyemizin sahip olduğu bütçeyi ve mali kaynaklarını da mahallelerimize eşit, kaliteli ve uzun ömürlü hizmet için kullanıyoruz. Hiçbir vatandaşımız hiç merak etmesin. Kent merkezinin yanı sıra, kırsal mahallelerde yaşayıp yıllarca hizmete susayan vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları bütün hizmet ve projeleri eksiksiz yerine getireceğiz” dedi.