Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 12:16

Akdeniz Belediyesi’nin asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Akdeniz Belediyesi, merkez-kırsal ayırımı yapmadan ilçeye bağlı her mahalleye ihtiyaç duyulan hizmetleri götürmeye devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi’nin asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor

22 Mayıs 2018 12:16


Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı mahallelere, asfalt ve kilit taşı kaplama, yeni yollar açma, kaldırım düzenleme hizmetleri hız kesmeden ve artarak devam ediyor. Sokakları kilit taşları ile kaplayıp ilçeyi yeni bir estetiğe kavuşturan ekipler, sokaklarda asfalt yama çalışması da yaparak vatandaşların ve sürücülerin karşılaştığı sıkıntıyı ortadan kaldırıyor.


Mevsim koşullarının uygun hale gelmesiyle birlikte, belirlenen plan ve program kapsamında sahadaki ekip sayısını arttıran Fen İşleri Müdürlüğü, bu çalışmaları kapsamında İhsaniye, Nusratiye, Turgutreis, Sarıibrahimli ve Huzurkent Gazi mahallelerinin sokaklarında asfalt serimi, kilit taşı kaplama, kaldırım yenileme ve yama hizmetlerini yerine getirdi. Akdeniz Belediyesi’ne bağlı ekiplerin, Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı işbirliğinde, ihtiyaç duyan kırsal bölgelerde tarım yolları açma ve bu yolları asfaltla kaplama çalışmaları da sürüyor.


“Akdeniz’i bir cazibe merkezine dönüştürüyoruz”


İlçenin farklı bölgelerinde gerçekleşen hizmet ve çalışmaları değerlendiren Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, vatandaşların yaşadığı sorunları çözmek için hizmet ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını vurguladı. Pamuk, “Akdeniz’de yaşamı güzelleştiren, vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıran hizmetlerimiz devam ediyor. Belediyemizin sahip olduğu bütçeyi ve mali kaynaklarını da mahallelerimize eşit, kaliteli ve uzun ömürlü hizmet için kullanıyoruz. Hiçbir vatandaşımız hiç merak etmesin. Kent merkezinin yanı sıra, kırsal mahallelerde yaşayıp yıllarca hizmete susayan vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları bütün hizmet ve projeleri eksiksiz yerine getireceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç