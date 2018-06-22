Akdeniz’de yaz spor okulları kayıtları başladı

Her yıl farklı dallarda yüzlerce sporcu yetiştiren, yine sporun birçok branşında yerel ve ulusal ölçekte önemli başarılar elde eden Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü, bu yılki yaz okullarına yeni yıldızlarını bekliyor. Bu yıl yaz okullarına, hentbol ve voleybolda 2006-2007 doğumlu bayan, basketbolda 2006-2007 doğumlu bay-bayan, teniste de 2001 ile 2011 bay-bayan sporcuları kabul ediyor.

"Ebeveynler çocuklarını spora yönlendirmeli"

Yaz spor okullarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "En değerli varlığımız olan çocuklarımızı ve gençlerimizi, sokağın oluşturduğu risklerden ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak hepimizin görevi. Eğitim-öğretim yaşamı sırasında spor yapan çocukların daha başarılı olduğu bilinen bir gerçektir. Güzel bir gelecek için çocuklarımızı spora, sosyal ve kültürel etkinliklere teşvik etmemiz büyük önem taşıyor. Bu noktada, taşıdığımız görev ve sorumluluğun da farkındayız. Değerli velilerden isteğimiz, çocuklarının yaz tatilini en iyi ve verimli şekilde değerlendirmelerini sağlamak için onları yetenekli oldukları spor dallarına yönlendirmeleridir" dedi.

"Kayıt için yapılması gerekenler"

Alanında deneyimli antrenörlerin eğitim verdiği Akdeniz Belediye Spor Kulübü yaz okuluna, bu yıl 2006 ve üzeri doğumlu sporcular alınacak. Yoğun bir ilginin görüldüğü ve yıl boyu sürecek kayıtlar için başvurular, Akdeniz Belediye Spor Tesisleri ile Çay Mahallesi Spor Tesisleri’ne yapılabilecek.