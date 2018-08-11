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11 Ağustos 2018 14:48

Akkale ören yerindeki kazılarda mezar anıtı açığa çıkarıldı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Mersin Müzesi işbirliği ile Doç.

Akkale ören yerindeki kazılarda mezar anıtı açığa çıkarıldı

11 Ağustos 2018 14:48

Dr. Ümit Aydınoğlu’nun bilimsel danışmanlığında, Akkale ören yerinde başlatılan arkeolojik kazılarda türünün tek örneği olan mezar anıtı açığa çıkarıldı.


Proje kapsamında, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın (ÇKA) desteğiyle Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi tarafından ’Akkale (Erdemli) Arkeolojik Sit Alanları Bütünleştirme, Koruma ve Sunumu Fizibilite Projesi’ hazırlandı. Mersin’in Erdemli ilçesi sınırlarında olan Akkale’de yürütülen kazılar kapsamında alanda türünün tek örneği olan mezar anıtı açığa çıkarıldı. Ayrıca alandaki hamam caddesi de kazıldı. Kazılar kapsamında alandaki çalışmalarda Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisi Araştırma Merkezi ekibi baştan itibaren yer alarak çalışmaları yönlendirdi. Kumkuyu Marinasının bulunduğu alanda yer alan Akkale, sahip olduğu konumu ve limanından dolayı kırsal ile kent arasındaki bağlantıyı sağlayan önemli bir nokta olarak gösteriliyor.




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