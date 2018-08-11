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11 Ağustos 2018 10:40

Alacaklı olduğu kız kardeşinin dükkanına silahla saldırdı

Mersin’de alacaklı olduğu kız kardeşinin dükkanına silahla saldırarak 2 kişiyi yaralayan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Alacaklı olduğu kız kardeşinin dükkanına silahla saldırdı

11 Ağustos 2018 10:40


Edinilen bilgilere göre, 23 Temmuz günü Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi’nde H.K. isimli şahıs alacaklı olduğu kız kardeşinin dükkanına giderek, kardeşi ve eniştesine 6-7 el ateş etti. Olayda kardeşi yara almazken şüphelinin eniştesi H.İ.A. ve H.K. isimli bir vatandaş hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından şahıs olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı bir çalışma başlattı. Titizlikle çalışmalarını sürdüren ekipler, şahsı düzenledikleri bir operasyonla gözaltına aldı. Emniyette sorgusu yapılan H.K., olayın ’alacak-verecek’ meselesi yüzünden çıktığını söyledi.


Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. çıkarıldığı mahkemece ’tehdit ve silahla yaralama’ suçundan tutuklandı.




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