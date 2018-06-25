Başkan Arslan, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi. Yapılan seçimlerin Türk demokrasi tarihi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Arslan, "Milletçe hep beraber kazası belası bir şekilde geçirdik. Türkiye asrın seçimlerinde tercihini hizmetten yana kullanarak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a göreve ’devam’ dedirtti. Seçim sonuçları aziz milletimizin yerli ve milli kavramlarına sahip çıktığını gösterdi.Halkımız istikrar ve istikbali önceleyerek mevcut kazanımlara sahip çıkmıştır. Türkiye Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni bir sürece girmiştir. Yeni hükümet sistemi ile birlikte karar mekanizmaları daha çabuk işleyecek ve uygulamalar da daha hızlı gerçekleşecektir. Bu süreçte Türkiye’nin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğine ve milli gelirini de sürekli arttıracağına şüphemiz yoktur. İş dünyası olarak istikrardan ve büyüyen Türkiye’den yana olduk. Çıkan bu sonucun ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum" dedi.