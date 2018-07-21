Artık çocuklar sokakta değil kurslarda

Kalkınma Bakanlığınca finanse edilen Mersin Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce yürütülen ’Sokakta ya da risk altındaki Çocukların Rehabilitasyonu Projesi’ kapsamında 60 çocuk yüzme kursuna giderek yüzmeyi öğrendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sarı, Mersin’de çocuklara yönelik bir çok benzer proje ürettiklerini söyleyerek, "Proje sayısı arttıkça sokaktaki çocuk sayısı azalıyor" dedi.

Sarı, projelerine devam edeceklerini belirterek, ildeki belediye ve yetkililerin desteklerinin devam etmesini istedi.