Atletizm Süper Lig 1. Kademe Yarışları sona erdi

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından, Mersin’in ev sahipliğinde yapılan 16 kulüpten 281 sporcunun katıldığı ’Atletizm Süper Lig 1. Kademe Yarışmaları’ tamamlandı.

Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi’nde birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan yarışmada, Yasmani Copello, Ramil Guliyev, Yasemin Can, Eda Tuğsuz ve Mizgin Ay gibi başarılı sporcular da takımları adına yarıştı. Yarışlar sonunda erkeklerde Fenerbahçe 147 puanla birinci, ENKA 144 puanla ikinci ve Galatasaray 107 puanla üçüncü oldu. Kadınlarda ise ENKA 149.5 puanla birinci, Fenerbahçe 136.5 puanla ikinci ve Beşiktaş 94 puanla üçüncü oldu.

Yarışların ikinci gününde üç adım kategorisinde mücadele eden Can Özüpek, 16.35’lik derece ile Türkiye rekoru kırdı. Öte yandan gülle atma erkeklerde Türkiye atletizm tarihinin en iyi ikinci derecesi geldi. Fenerbahçe’den Osman Can Özdeveci, yaş gruplarında Avrupa Salon ve Dünya Gençler Şampiyonlukları bulunan başarılı Polonyalı atıcı Konrad Bukowiecki’yi geride bırakarak ipi göğüsledi. Osmancan, kaydettiği 20.26’lık atışla 20.42’lik Hüseyin Atıcı’ya ait rekora bir hayli yaklaştı. Çekiç atmada ise Türkiye’nin iki olimpik atıcısı Eşref Apak ve Özkan Baltacı iyi dereceler yaptı. Apak, dünya listesinde üçüncü olan bu sezonki en iyi derecesini 78.59’a yükseltirken, Özkan Baltacı da PB derecesini 76.61’den 76.84’e taşıdı.