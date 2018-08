Et sağlık açısından son derece faydalı bir besin olmasına rağmen fazla tüketildiği takdirde sağlığımızı olumsuz etkilemektedir" dedi.

Kurban Bayramı’nda beslenmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Bahçacı, dini bayramların tüm aile bireylerini bir araya toplayan, sevgi ve mutluluğun göstergesi olarak simgelenen, geniş sofraların kurulduğu günler olduğunu söyledi. Kurban Bayramı’nda bayram geleneklerinden olan tatlı, şeker tüketimine ek olarak kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığının da arttığını vurgulayan Bahçacı, "Bu dönemde özellikle obezite, yüksek tansiyon, kalp, damar, mide ve diyabet hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kurban Bayramı’nda sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi ve besin gruplarının dengeli dağılması için alınması gereken önlemlerin herkes için geçerli olduğu unutulmayıp her zaman özen gösterilmelidir. Kurban Bayramı’nda bizim toplum olarak en büyük kültürel yanlışımız, maalesef yerken ölçüyü kaçırıyoruz, et sağlık açısından son derece faydalı bir besin olmasına rağmen fazla tüketildiği takdirde sağlığımızı olumsuz etkilemektedir. Kurban Bayramı haftası veya takip eden birkaç hafta içinde fazlaca et tüketiyoruz. Özellikle yüksek tansiyonu olan, kolesterolü yüksek olan, kalp krizi geçirme riski taşıyan bütün insanların riski kat be kat artıyor" diye konuştu.

Türk toplumunda bayram geleneklerinden birisinin de tatlı ikram etmek olduğunu kaydeden Bahçacı, "İkramı geri çevirmek de kültür olarak bize ters geldiği için hem eti yiyoruz hem tatlıları yiyoruz. Bu sefer ciddi anlamda sağlık problemleri yaşıyoruz. Kurban Bayramı’nın en büyük problemi, çok aşırı beslenme ve kolesterol değeri yüksek besinleri çok tüketme. Hep hamur işi tatlılardan tüketiyoruz ve tatlılar da sağlık açısından son derece bomba etkisi yapan, ciddi anlamda risk taşıyan yiyeceklerdir. Biz de kültürümüzde hep bunu kullanıyoruz. Bayramda yerken aşırıya kaçılmaması, hem et hem tatlı açısından mümkün olduğu kadar aşırı beslenmekten uzak durulması gerekmektedir. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksektir bu nedenle özellikle kalp-damar hastalığı, şeker ve yüksek tansiyonu olan kişiler, Kurban Bayramı’nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etsinler ve aşırı beslenmekten uzak dursunlar. Mutlaka midelerinin bir kısmını boş bıraksınlar. Sıvı gıdaları özellikle tüketsinler. Eğer imkanları varsa hamur işi tatlılardan ziyade sütlü tatlıları tercih etsinler. Özellikle Mersin ve Çukurova bölgesinde yapılan tatlıların şerbeti aşırı derece yoğun, tatlı yaparken şekerin azaltılması gerekmekte. Öte yandan, bayramda özellikle gece geç saatlerde yememeye çalışın. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisi ile başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutlar, hastalarımıza acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.