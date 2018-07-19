Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 14:00

Bahçacı: "Şiddetin her türlüsüne karşıyız"

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli Dr.

Bahçacı:

19 Temmuz 2018 14:00

Bahattin Ahmet Yalçın’ın, hasta yakını tarafından darp edilmesini kınadıklarını ifade ederek, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız" dedi.


Bahçacı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kamuoyu gündeminde önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi. Sağlık çalışanları olarak ailelerinden, kendilerinden fedakarlık yaparak acı çeken, sağlığını kaybetmiş, sevdiklerine üzülmüş ve kendilerine ihtiyaç duyan insanlara hizmet etmek için hiç ara vermeden çalıştıklarını vurgulayan Bahçacı, "Özverili sağlık çalışanları olarak bizler, sağlık hizmetlerini halkımızın tamamına din, dil, ırk ayrımı yapmadan sunuyoruz. Halkımızın büyük çoğunluğunun sağlık çalışanlarının fedakarca çalışmalarından dolayı minnet duyguları içinde olduğunu da çok iyi biliyoruz. Ancak ne yazık ki, toplum içinde şiddeti alışkanlık haline getirmiş olanlar, bazen sağlık hizmeti sunduğumuz ortamlarda karşımıza çıkıyorlar. Bakanımızın, ’sağlık personeline uygulanan şiddetin önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız’ yaklaşımını, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri olarak aynen benimsiyoruz” diye konuştu.


Bahçacı, sağlık çalışanları olarak beklentilerinin, gerek sözlü gerekse fiziksel şiddet uygulayan kişilerin adalet önünde mutlaka hak ettikleri ceza ile cezalandırılmaları olduğunu sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Açık
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç