2017’nin ilk çeyreğinde yüzde 5’in üzerinde büyüdük. İnşallah büyümemiz daha da artacak. Türkiye’mizi 2023 yılında dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına sizlerle birlikte sokacağız” dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin’in Mut ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında katıldı. AK Parti Mersin Milletvekilleri Hacı Özkan, Yılmaz Tezcan ve Ali Cumhur Taşkın ile AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan ve eşi Zeliha Elvan’ın eşlik ettiği Elvan, Mut ilçesinde vatandaşlarla bayramlaşarak, hem sorunları dinledi, hem yatırımları anlattı. Milletle gönül bağı kurduklarını söyleyen Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye kalkan bazı ülkelerin terör örgütlerine destek olduğunu söyleyen Elvan, "Bir taraftan demokrasi diyorlar, diğer taraftan onlarca caminin yakılmasına göz yumuyorlar. Hiç duydunuz mu o camileri kimler yakmış. Faili hiç bulunmaz ama şunu da yaparlar. Türkiye Cumhuriyeti’ni bölmeye, parçalamaya çalışan PKK terör örgütüne destek de veriyorlar. PKK’nın ne kadar destekçisi varsa yine o ülkelerdir. 3’cü havalimanımızdan, Marmarayımız’dan, Avrasya Tüneli’miz den, daha yapacağımız birçok mega projemizden rahatsız olanlar var. Varsın rahatsız olsunlar. Ellerinden ne geliyorsa yapsınlar. Biz birlikte, dayanışma ruhu içerisinde olduğumuz, samimi olduğumuz müddetçe bu ülke büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir" dedi.

Türlü engellere ve engelleme girişimlerine rağmen Türkiye’nin büyüme ve kalkınma açısından hızla geliştiğini belirten Bakan Elvan, “Millete hizmet edilmesinden rahatsız olanlara en güzel cevabın 15 Temmuz’daki darbe girişiminde verildi. Bizim mücadelemiz büyük kolay değil bu mücadele. Bir taraftan PKK, DEAŞ, FETÖ terör örgütlerine yönelik büyük bir mücadele sürdüreceksiniz, diğer taraftan Ortadoğu’da kan gölüne çevrilen Müslüman coğrafyasında yaşanan sıkıntıları gidermek için mazlumun yanında olacaksınız ve onlara destek çıkacaksınız. Dünyada vicdanın sesi olan ülke varsa o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Biz bu ülkenin gelişmesi, kalkınması için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Ellerindeki medya organlarıyla terör örgütlerini kollayanların, Türkiye’yi kötülemek için kampanyalar yürüttüklerini söyleyen Bakan Elvan, "3’cü havalimanımızdan, Marmaray’ımızdan, Avrasya tünelimizden, daha yapacağımız birçok mega projemizden rahatsız olanlar var. Varsın rahatsız olsunlar. Ellerinden ne geliyorsa yapsınlar. Biz birlikte olduğumuz müddetçe, dayanışma ruhu içerisinde olduğumuz, samimi olduğumuz müddetçe bu ülke büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir. Türkiye büyüse büyüse yüzde 2 büyür dediler. 2017’nin ilk çeyreğinde yüzde 5’in üzerinde büyüdük. İnşallah büyümemiz daha da artacak. Türkiye’mizi 2023 yılında dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına sizlerle birlikte sokacağız. Sizlerin desteğiyle bunları gerçekleştireceğiz. İşimiz kolay değil. O engeller konulmaya devam ediyor ama biz bugüne kadar dik durduk, bundan sonra da sizin desteğinizle dik durmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin gelişmeye devam edeceğini ifade eden Elvan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti de hükümeti de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Başbakanımız Binali Yıldırım da Türkiye için doğru olan neyse onun kararını verecektir. Bugüne kadar bizim önümüzü kesemediler, bundan sonra da kesemeyecekler. Türkiye’nin gelişmesini, kalkınmasını önleyemediler. Bundan sonra da asla önleyemeyecekler” dedi.