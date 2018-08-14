Gündemdeki döviz krizi ve ABD ile olan ilişkiler konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Can,Türkiye’nin tüm sıkıntıları aşacak güce sahip olduğunu vurguladı. Bu tür kritik süreçlerle birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Başkan Can, “Döviz konusunda yaşanan gelişmeleri hep birlikte izliyoruz. Endişe edici bir durum olduğu kadar, planlı olduğu da aşikardır. Hepimiz biliyoruz ki, döviz kurunda bir anda bu kadar dalgalanma olamaz. Bu durum zaten olayın bir sıkıştırma ve dayatma olduğunu bize izah ediyor. Şüphesiz ülkemiz güçlü bir ülkedir. Daha önce de benzeri olayları yaşadık biliyoruz. Daha öncekilerin geride kaldığı gibi bunlar da geride kalacaktır. Esas önemli olan müttefik olarak görünen ama arkamızdan planlar çeviren ABD’nin tutumudur. ABD dolardaki dalgalanmanın hemen ardından bizden ithal ettikleri çelik ve alüminyum ürünlerimizdeki vergi oranını arttırması, iki ülke ilişkilerindeki gerilimi tırmandırdı. ABD bu tutumlarından vazgeçmeli, bizim yasalarımıza saygı duymalıdır. Sonuç olarak, daha önce yaşadığımız hain darbe girişiminde Türkiye, dayatmalara karşı birlik ve beraberlik ruhuyla karşı koyacağını, içerideki ve dışarıdaki tüm düşmanlarına göstermiştir. Şüphesiz bu aziz millet, daha önce atlattığı badireler gibi bu badireden de alnının akıyla güçlenerek çıkacaktır. Allah yardımcımız olsun ve ülkemize karşı tuzaklar kuranların planlarını bozarak onları mağlup etsin” ifadelerini kullandı.