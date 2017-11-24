Başkan Dinçer’den emekli olan öğretmenlere plaket

Mersin Mesleki Eğitim Merkezi’nde Başkan Dinçer, Okul Müdürü Kadir Çeker, Müdür Başyardımcısı Hamdi Taner Demirci ve eğitimcilerin katılımıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikte günün anısına yaş pasta kesilirken, emekliye ayrılan öğretmenlere plaket verildi. Törende konuşan Başkan Dinçer, geleceğin esnaf ve sanatkarların yetiştiği Meslek Eğitim Merkezleri’nin Türkiye’nin kalkınmasında en önemli etken olduğuna vurgu yaparak, mesleki eğitime mutlaka özendirilme yapılması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından emekliliğe ayrılan eğitimciler Ahmet Şamioğlu, Mehmet Saray, Selçuk Ceviziçi, Yusuf Palamut, Sami Şimşek, Hasan Torun ve Nilgün Çıırak’a plaket verildi.