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24 Kasım 2017 17:19

Başkan Dinçer’den emekli olan öğretmenlere plaket

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, Mesleki Eğitim Merkezi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik sonrası emekliye ayrılan 6 eğitimciye plaket verdi.

Başkan Dinçer’den emekli olan öğretmenlere plaket

24 Kasım 2017 17:19


Mersin Mesleki Eğitim Merkezi’nde Başkan Dinçer, Okul Müdürü Kadir Çeker, Müdür Başyardımcısı Hamdi Taner Demirci ve eğitimcilerin katılımıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikte günün anısına yaş pasta kesilirken, emekliye ayrılan öğretmenlere plaket verildi. Törende konuşan Başkan Dinçer, geleceğin esnaf ve sanatkarların yetiştiği Meslek Eğitim Merkezleri’nin Türkiye’nin kalkınmasında en önemli etken olduğuna vurgu yaparak, mesleki eğitime mutlaka özendirilme yapılması gerektiğini ifade etti.


Konuşmaların ardından emekliliğe ayrılan eğitimciler Ahmet Şamioğlu, Mehmet Saray, Selçuk Ceviziçi, Yusuf Palamut, Sami Şimşek, Hasan Torun ve Nilgün Çıırak’a plaket verildi.




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