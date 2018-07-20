Başkan Kocamaz, Kıbrıs gazileri ve şehit aileleriyle buluştu

yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs şehitlerinin aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

“Türk halkı hiçbir zaman hürriyetinden taviz vermedi, vermeyecek”

Programda konuşan Kocamaz, Barış Harekatına katılan şehitlerin aileleri ve gazilerle birlikte aynı havayı solumaktan duyduğu onuru dile getirerek, “Türk milleti tarih boyunca maalesef her zaman değişik şekilde saldırılara maruz kalmış ve çok çile çekmiş ama damarlarında taşıdığı asil kanın gereği olarak hürriyetinden hiçbir zaman taviz vermemiştir. 44 yıl önce yaşanan Barış Harekâtı, Kıbrıs’ta yaşayan soydaşlarımızın olduğu kadar Türkiye Cumhuriyetimiz açısında da çok önemlidir” dedi.

“Anavatan, Kıbrıs’tan hiçbir şekilde vazgeçemez”

Türk milletinin, oynanan oyunların farkında olarak uyanık olmak zorunda olduğunu kaydeden Kocamaz, “Özellikle geçmişi yâd ederek, yaşanan hadiseleri hatırlayarak, şahadete yürüyen bütün şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıklarını bizden sonraki nesillere anlatarak geleceğe yön vermek mecburiyetindeyiz. Onun için Kıbrıs Barış Harekâtı’nın hatıralarının yaşatılması, gelecek nesiller açısından çok önemlidir. Anavatan, Kıbrıs’tan hiçbir şekilde vazgeçemez. Kıbrıs ta Türkiye ile yol yürümek mecburiyetindedir. Emin adımlarla birliğimizi daha da pekiştirerek, dayanışma içerisinde, geleceğe yürümeliyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması yolunda bir başlangıç olan Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümünü kutluyorum. Allah bir daha soydaşlarımıza geçmişte çektikleri acıları çektirmesin” diye konuştu.

İnanıroğlu: “Bizler bugün hayatta kalmışsak, bunu mücahitlerimize borçluyuz”

KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu’da, Kıbrıs Barış Harekatı’nın tarihinden bahsederek, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 44’üncü yıl dönümü kutlama programında siz değerli konuklar ile bir araya gelmekten son derece mutluluk ve gurur duymaktayım. Bizler bugün hayatta kalmışsak, bunu mücahitlerimize ve Kıbrıs gazilerimize borçluyuz. Kıbrıs Türk halkı bugün kendi bağımsız devletinde, bağımsız olarak özgürce yaşamaktadır. Anavatan Türkiye’ye teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

Vali Su: “Kıbrıs halkı özgür olarak yaşamına devam edecek”

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 44’üncü yıl dönümünü tebrik ederek konuşmasına başlayan Mersin Valisi Ali İhsan Su ise, “Kıbrıs ve Türk halkı bundan 44 yıl önce büyük bir şiddete maruz kalmıştır. Yurtlarından sürülmek istenmiş ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak garantörlük hakkımızı kullanarak, 1974 Temmuz’unda Kıbrıs Barış Harekâtı gerçekleştirdik. Kıbrıs Türk halkı özgürlüğüne kavuştu. Bundan sonra da Kıbrıs halkı özgür olarak yaşamına devam edecek. Bizler de buradan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile karşılıklı birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz yine aynı kararlılıkta devam edecektir” şeklinde konuştu.