Başkan Pamuk, şehit ailelerini ziyaret etti

Kurban Bayramı nedeniyle bu ziyaretlerini gerçekleştiren Başkan Pamuk, ailelere Türk bayrağı hediye etti.

Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sarak ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Abdullah Kalaycıoğlu’nun da eşlik ettiği programda Başkan Pamuk, ilk olarak 2007 yılında Siirt’te çıkan çatışmada şehit olan 2 kız çocuğu babası Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Kömürcü’nün eşi Serap Kömürcü’yü ziyaret etti. Ardından 2016 yılında Şırnak Silopi’de roketli saldırıda şehit düşen Polis Memuru Fırat Palamut’un annesi Hülya Açıkbaş ve 1992 yılında Erzurum Palandöken’de şehit olan Jandarma Er Hüseyin Çelik’in annesi Sakine Çelik’i evlerinde ziyaret eden Pamuk, şehit aileleriyle sohbet etti. Şehit aileleri de kendilerine karşı duyarlılığı ve ziyareti nedeniyle Başkan Pamuk’a teşekkür ettiler ve duygulandıklarını dile getirdiler.

“Şehit aileleri bize emanet”

Pamuk, şehit ailelerinin hem halini hatırını sormak hem de yaklaşan Kurban Bayramlarını kutlamak için ziyaret ettiklerini ifade ederek, “Şehitlerimiz, gözlerini kırpmadan bir an olsun çekinmeden üstün bir cesaretle bu topraklar için vatanımız için milletimizin birliği, beraberliği ve geleceği için canlarını feda ettiler. Bu fedakârlıklarını asla unutamayız. Askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, vatandaşımızı şehit ederek ülkemizde kaos ve gerilim oluşturmak isteyen hain terör örgütleri ve şer odakları bilsinler ki, asla başarılı olamayacaklardır. Bu vatan için toprağa düşen aziz şehitlerimizin değerli aileleri, onların bizlere bıraktığı en kutsal emanetlerdir. Şehit ailelerimizi her fırsatta ziyaret ediyor, onları yalnız bırakmıyoruz. Çünkü şehit ailelerimizin gönlümüzdeki yerleri apayrıdır" dedi.