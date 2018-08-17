Başkan Tarhan personeli ile bayramlaştı

Belediye Meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının da yer aldığı bayramlaşmada, personelinin tek tek ellerini sıkan Başkan Tarhan, çikolata ve kolonya da ikram ederek, özverili çalışmaları dolayısıyla kutladı. 17 Haziran Cuma gününden başlayarak bayram tatili verilmesi nedeniyle erken kutlama yaptıklarını ifade eden Tarhan, "Tatil olması nedeni ile bugün işçilerimizle bayramlaştık. Başta bayram süresince nöbetçi olarak görev yapacak personelimiz olmak üzere tüm çalışanlarımın güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum” dedi.

Tüm vatandaşların bayramını da kutlayan Tarhan, "Biz vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir bayram geçirebilmeleri adına tüm tedbirlerimizi aldık. Personelimiz olası durumlarda yardımcı olabilmek adına bayram boyunca sahada görevlerine devam edecekler. Tüm vatandaşlarımıza, huzur, mutluluk ve gönenç dolu bayramlar dilerim" diye konuştu.