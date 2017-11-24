Başkan Tarhan’dan öğretmenlere gül

Öğretmenler Günü Mezitli’de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Davultepe İlkokulu’nda gerçekleşen etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ile Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katıldı. Mezitli’de görev yapan tüm öğretmenlere gül, öğrencilere kitap dağıtan Tarhan, etkinlikte de öğretmenlerle sohbet etti. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin ’Öğretmen Yemini’ ettiği etkinlikte, bir süre öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Tarhan, öğretmenlik mesleğinin en değerli mesleklerden birisi olduğunu söyledi. Tarhan, “Toplumumuzun en değerli hazinesi çocuklarımızı çağdaş ve uygar yarınlara hazırlamak gibi önemli bir görevimiz var. Atatürkçü, laik ve cumhuriyet değerlerine bağlı nesiller yetiştirerek yarınlarımıza ışık olan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum” dedi.