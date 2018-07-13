Başkan Tollu, çalışmaları yerinde inceledi

Erdemli Belediyesi insan odaklı hizmet üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda ilçedeki asfalt, yol gibi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Erdemli Belediyesi, yol çalışması tamamlanan mahallelerin de parke ve çevre düzenleme çalışmasını gerçekleştiriyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Tollu, yapılan tüm hizmetlerin Erdemli’de yaşayan vatandaşların ferah bir yaşam sürdürebilmesi adına yapıldığını ifade etti. İhtiyaç olan bölgelerde parke ve yol çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Tollu, tüm park, okul, cami ve Kur-an Kurslarının bahçelerini parke olarak dizayn ettiklerini söyledi. Tollu, "Köylerde ulaşım ve yol-asfalt konusunda rekor kırıyoruz. Parke döşenmesi gereken yerlere parke döşüyoruz, oturma grupları ve kamelyalar yapıyoruz. Bunun yanında boya badana ve tadilat işlerini de yapıyoruz" dedi.

Erdemli’nin tüm köylerinde eşit hizmeti götürmeye çaba sarf ettiklerini kaydeden Tollu, ‘Nerede insan orada hizmet’ anlayışıyla hareket etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, Erdemli ve tüm köylerde söz verdikleri gibi asfaltsız ve hizmetsiz tek bir nokta bırakmayacaklarını söyledi.