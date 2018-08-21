Başkan Tuna: "Bayramlar paylaşmaktır"

Bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği, dargınların barıştığı günler olduğunu hatırlatan Tuna, tüm dünya da barış ve kardeşliğin hakim olmasını dileyerek, İnşallah bu bayram birlik ve beraberliğimizle; bizi içten bölmek isteyen emperyalist güçlerin senaryolarını uygulatmaya çalıştığı vatan hainlerine bir ders olur. Küskünlerin barıştığı, dargınlıkların sona erdiği, güzel günlerin müjdecisi olan bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla vatanımızın bölünmez bütünlüğü için görevlerinin başında kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. İnsanlığa, ülkemize ve halkımıza barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle, tüm hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

Tuna, Kurban Bayramı öncesinde belediye olarak bayram süresince gerekli tedbirleri aldıklarını ve ekiplerin görevde olacağını söyledi. Tuna, "Bayram süresince Zabıta, Temizlik ve Fen İşleri müdürlükleri ekiplerimiz mesaide olacaktır. Vatandaşlarımız, her türlü taleplerini Alo Zabıta 153 hattını veya belediyemizin 3227200/1270 numaralı telefonlarımızı arayarak ekiplerimize bildirebilirler” dedi.