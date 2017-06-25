Başkan Tuna, vatandaşlarla bayramlaştı

Bayramların birlik ve beraberliğe vesile olan dargınların barıştığı günler olduğunu hatırlatan Başkan Tuna, tüm dünya da barış ve kardeşliğin hakim olmasını dileyerek, "İnşallah bu bayram birlik ve beraberliğimizle; bizi içten bölmek isteyen emperyalist güçlerin senaryolarını uygulatmaya çalıştığı vatan hainlerine bir ders olur. Küskünlerin barıştığı, dargınlıkların sona erdiği, güzel günlerin müjdecisi olan bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum” dedi.

Mersinli hemşerilerinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Tuna, "Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla vatanımızın bölünmez bütünlüğü için görevlerinin başında kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. İnsanlığa, ülkemize ve halkımıza barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileğiyle, tüm hemşehrilerimin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum" diye konuştu.

Bayram süresince vatandaşların sıkıntı yaşamamalarını ve bayramlarını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlükleri ekiplerinin görev başında olacağını da hatırlatan Tuna, herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşların, belediyenin Alo 153 zabıta şikayet hattını arayarak, zabıta ekiplerine bilgi vermelerini de istedi.