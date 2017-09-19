Belediye otobüsü şoföründen alkışlanacak hareket

Geçtiğimiz Cuma günü saat 16.00-16.30 sıralarında 170 nolu hatta Taşucu-Silifke-Mersin arasında sefer yapan otobüste 75 yaşındaki Sebat Vural isimli yolcu Erdemli Kocahasanlı Mahallesi’ne gelindiğinde aniden fenalaştı. Bunun üzerine otobüsün şoförü Erol Törün, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirmek için güzergahını değiştirdi. Flaşörleri açıp, kırmızı ışıklarla da beklemeden geçen Uysal, fenalaşan yolcuyu Erdemli Devlet Hastanesi’ne yetiştirerek, sağlık görevlilerine teslim etti. Hasta tedavi olana kadar yanından ayrılmayan şoför Erol Törün, tedavi sonrası hastayı ailesine teslim ederek vatandaşlık görevini yerine getirdi. Otobüs şoförü Törün’ün bu örnek davranışı otobüsün güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Törün duraklardan alamadığı yolculardan ve otobüs içindeki yolculardan da özür diledi. Tansiyon hastası olan ve sıcaktan fenalaşan Sebat Vural’ın ise hastaneye zamanında yetiştirilmesi hayatını kurtardı.

Olayla ilgili konuşan şoför Törün, hastanın hayatının kurtulmuş olması nedeniyle mutlu olduğunu ifade ederek, "Yolculardan biri fenalaştı denilince, sakinliğimi koruyarak 112’nin aranmasını sağladım. Ama ambulansın bulunduğumuz yere zamanında yetişemeyeceğini söylediler. Ben de yolcumuzun hayatını riske atamazdım. Hiç düşünmeden güzergahımı en yakın hastaneye çevirdim. Hiçbir durakta durmadan hastaneye geçip, sedye istedim. Bununla gurur duyuyorum. Çünkü Burhanettin Başkanımızın ‘Mersin bizim ailemiz. Bizler onlar için varız’ düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bu benim insanlık görevimdi. Amcamız sağlıklı olduğu için çok mutluyum. Hastayı zamanında hastaneye yetiştirdiğim için yolcuların hepsi beni kutladı. Olay anında duraklardan alamadığım yolculardan ve otobüs içerisindeki yolculardan özür dilerim. Ancak, bir insanın hayatı söz konusuydu. Ben de hiç düşünmeden yolcuyu hastaneye götürdüm. Biz zaten Büyükşehir Belediyesi şoförleri olarak 3 ayda bir ilk yardım eğitimi alıyoruz. Acil durumlarda ilk müdahaleyi yapabilmek için eğitimden geçiyoruz ve ilk yardımcı kimlik kartımız var” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi şoförünün gösterdiği bu hassas davranış sayesinde hayatının kurtulduğunu belirten Sebat Vural ise böyle bilinçli ve insani değerleri yüksek şoförleri bünyesinde çalıştıran Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Sıcaktan tansiyonunun yükseldiğini ve aniden fenalaştığını belirten Vural, “İşlerim vardı çok koşturdum. Seyir halindeydik. Otobüste fenalaştığımı hissettim. Kimseyi rahatsız etmemek için sesimi çıkarmadım ama sonra daha kötü oldum. Hastaneye gitmeye gerek yok dedim ama Erol arkadaşımız kabul etmedi, ’önce sağlık’ dedi. Beni hastaneye götürdü. Hastaneye yetiştirilmesem belki ölebilirdim. Şoför arkadaşımızın anında müdahalesi ve beni hastaneye yetiştirmesi buna engel oldu. Tedavi olana kadar başımda bekledi. Sonra beni çocuklarıma teslim etti. Bu davranış gerçekten gurur verici bir davranış. Büyükşehir Belediyesi’nin ve personellerinin insana önem verdiğini görüyoruz. Kendisine bu davranışından dolayı çok teşekkür ediyorum. Benim hayatımı kurtardı. Böyle insanların olduğunu bilmek gurur verici. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz’a da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.