Böbrek taşının nedeni 3 santimlik kitle çıktı

Kitle, Mersin’de operasyonla alındı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde demir doğramacılık yapan evli ve 3 çocuk babası Muhittin Gençoğlu (45), bir yandan kilo kaybetmeye, diğer yandan çabuk yorulmaya başladı. Üst üste birkaç kez böbrek taşı da düşüren Muhittin Gençoğlu, İzmir’deki farklı hastanelere gitti. Yapılan tetkiklerde Gençoğlu’nun paratiroid bezlerinden birinde adenom (aşırı hormon salgılayan kitle) olduğu, bunun da böbrek taşı, kilo kaybı, yorgunluk ve kemiklerde zayıflamaya yol açtığı belirlendi. Doktorlar, tedavi için ameliyatla kitlenin alınması gerektiğini belirtti.

Kitle 1 saatte alındı

Ameliyat için hastane ve doktor araştırmaya başlayan Muhittin Gençoğlu, öneriler üzerine Medical Park Tarsus Hastanesi’ne gitti. Gençoğlu’nu muayene eden ve tetkik sonuçlarını inceleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Karakan, yapılacak operasyon hakkında bilgi verdi. Ardından hasta Muhittin Gençoğlu, Op. Dr. Karakan ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Yaklaşık 1 saat süren ameliyatla, hastanın boynundan 3 santimetre büyüklüğünde kitle alındı. Muhittin Gençoğlu, hastanede 2 gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

“Ender görülen vaka”

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Halil Karakan, paratiroit bezinin ‘parathormon’ adlı bir hormon salgıladığını ve bunun da kandaki kalsiyum ve fosfor dengesini düzenlediğini söyledi. Op. Dr. Karakan, “Hastamızda, paratiroit bezlerinden birindeki kitle, aşırı hormon salgılanmasına, dolayısıyla böbrek taşı ve çeşitli şikayetlere neden olmuş. Kitlenin alınması, hormon salınımının normal seviyeye gelmesini sağlayacak” dedi. Op. Dr. Karakan, paratiroit bezinde kitle oluşumunun nadir görüldüğünü, sık böbrek taşı düşürme, erken yaşlarda zayıflama, peptik ülser yakınmaları, halsizlik ve yorgunluk şikayetleri olan hastaların dikkatli olması gerektiğini söyledi.