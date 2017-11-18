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18 Kasım 2017 12:51

Bozyazı Katlı Otopark ve Pazaryeri, ay sonunda hizmete açılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yılbaşında temeli atılan Bozyazı Katlı Otopark ve Pazaryeri’nin, bu ayın sonunda hizmete açılacağı bildirildi.

Bozyazı Katlı Otopark ve Pazaryeri, ay sonunda hizmete açılıyor

18 Kasım 2017 12:51


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, temel atma töreninde, “Söz verdiysek yaparız ve yapabileceklerimize söz veririz. Yapamayacağımız hiçbir iş için de söz vermeyiz” dediği Bozyazı Katlı Otopark ve Pazaryeri inşaatında sona gelindi. İlçe merkezinde önemli bir ihtiyacı uzun yıllar ortadan kaldıracak olan proje, modern ve şık görüntüsüyle de Bozyazı ilçesine değer katacak. 250 araçlık 2 katlı otoparkın yer aldığı projede, ayrıca işyerleri de bulunacak. Projenin, Kasım ayı sonunda tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.


Bozyazı’da hayata geçecek katlı otopark ve pazaryerin duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, projenin tamamlanarak faaliyete geçeceği günü bekliyor. Bozyazılı İbrahim Bayar, “Bozyazı’nın böyle hizmetlere ihtiyacı vardı. Bu inşaatın içini görmedim ama verilen tüm hizmetlerden memnunum. Bir Bozyazılı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a, böyle bir hizmeti ilçemize kazandırdığı için teşekkür ederim” dedi.


Abdullah Arpa ise verilen hizmetleri “Çok memnunuz. Allah razı olsun. Az bir yolumuz var onu da asfalt yaparlarsa başka hiçbir eksiğimiz kalmıyor” diye konuştu.


Bozyazılı esnaf Mahmut Usta da “Daha birkaç yıl önceye kadar yolumuzda asfaltımız bile yoktu, her yer köstebek yuvası gibiydi. Tertemiz yapıldı. Köyümüze bile hizmet geldi. Verilen hizmetler olağanca hızıyla sürüyor” ifadelerini kullandı.




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