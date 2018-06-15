Bozyazı’da bayramlaşma

Taşdan ayrıca şehit yakınları ile gazilerinin de bayramını kutladı.

Bozyazı Öğretmenevinde düzenlenen bayramlaşmada Taşdan, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ile vatandaşların tek tek bayramını kutladı. Bayramlaşmanın ardından konuşan Taşdan, maddi ve manevi pek çok rahmeti ve bereketi içinde barındıran Ramazan ayının ardından, Ramazan Bayramı’nı kutlamanın sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Taşdan, "Bayramlar insanları birbirlerine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut veren, birlik ve beraberliği sağlayan özel günlerdir” dedi.

Dini, inancı, etnik kökeni ne olursa olsun insanları birliğe çağıran böylesi günlerin, her türlü insani ve ahlaki değerlerin yeniden yeşertilmesi ve hayata geçirilmesi açısından fırsatlar sunan ve sosyal dayanışmanın en üst düzeye çıktığı zamanlar olduğunu vurgulayan Taşdan, “Bizler, en zor günlerimizde dahi dayanışma içinde birbirine yardımcı olmayı görev bilen, vicdanı ve vefayı en önemli erdem olarak kabul eden bir toplumuz. Bayramlarımız birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların, küskünlüklerin unutulup, toplumun tüm kesimlerinin kaynaşıp kucaklaştığı manevi günlerimizdir. Ülkemizde ve ilçemizde kutlanacak olan Ramazan Bayramı’nın huzur, güven ve kardeşliğimizin devamına vesile olmasını temenni eder, başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere herkesin Ramazan Bayramını kutlarım" diye konuştu.