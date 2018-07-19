Büyükşehir Anamur’un çehresini değiştirdi

36 kilometre sıcak asfalt, 74.60 kilometre birinci kat sathi kaplama ve 71.90 kilometre ikinci kat sathi kaplama hizmeti gerçekleştirerek vatandaşın hizmetine sundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 4 yıldır geçekleştirdiği hizmetlerle Anamur ilçesinin çehresini değiştirdi. Yolsuz ve susuz köy kalmayacak hedefiyle yola çıkan Büyükşehir Belediyesi Anamur ilçesinde de gerçekleştirdiği çalışmalarla hedeflerine hızla ilerliyor. Büyükşehir Belediyesi yeni açtığı yollarla ulaşımı daha kaliteli ve hızlı hale getirirken, 10.52 kilometre kaldırım ile yayalarında daha güvenli ulaşım yapmasını sağladı.

"Su sorunu büyük ölçüde çözüldü"

Öte yandan Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Anamur’a kazandırılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile ilçenin atık sularını arıtarak, Akdeniz ve çevresinin kirlenmesinin de önüne geçildi. Suyu olmayan yer bırakmama hedefine hızla yaklaşan Büyükşehir Belediyesi, Anamur’da bugüne kadar taşıma yöntemi ile su ihtiyacını gideren mahallelere ve yaylaları da suya kavuşturdu. Bu kapsamda, Çamlıpınar Mahallesi’nde 20 bin metre şebeke ve 1 adet depo, Çamlıpınaralanı Mahallesi’nde içme suyu terfi, 13 bin 224 metre şebeke hattı ve 2 adet depo, Emirşah Mahallesi’nde içme suyu terfi hattı, 200 metreküplük depo ile şebeke bağlantısı ile Ören Mahallesi içme suyu terfi hattı ve depo çalışması gerçekleştirildi.

"Anamur sinekten kurtuldu"

Ayrıca ilçede sinek ve haşereyle mücadele için de 5 araç ve 19 personelle mücadele eden Büyükşehir Belediyesi, ilçe genelinde sineksiz bir ortam oluşturdu. Dağıttığı 23 adet yangın söndürme römorkunun yanı sıra düzenlediği gönüllü itfaiyecilik eğitimleri ile 52 kişiye eğitim veren Büyükşehir Belediyesi, olası yangınlara karşı da ilk müdahaleyi yapacak ekipler kurarak afetlerin facialara dönüşmesinin önüne geçti. Anamur’da yer alan Anemurium Antik Kenti’ne sağladığı kazı çalışmaları desteği ile tarihin gün yüzüne çıkarılmasında etkin rol oynayan Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce yabancı sporcunun katılımı ile 4 kez düzenlediği uluslararası Tour Of Mersin bisiklet yarışları ve her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve 4 yılda bin 370 sporcunun katıldığı Karakucak güreşleri ile Anamur’u tüm dünyaya tanıtacak etkinliklere imza attı.