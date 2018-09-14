Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı 2. Birleşimi yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2018 Yılı Eylül Ayı Toplantısı'nın İkinci Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kerim Tufan başkanlığında gerçekleştirildi.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda idare tekliflerine ait 11 ve komisyon raporlarına ait 14 madde olmak üzere toplam 25 madde görüşüldü. Büyükşehir Belediyesi Meclisi Eylül Ayı İkinci Birleşimi'nde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Mersin Şubesi'ne destek verilmesi ile ilgili maddeyi oy birliği ile kabul etti. Yapılacak destek kapsamında Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Mersin Şubesi'ne 1 milyon TL maddi yardımda bulunulması ve konu ile ilgili protokol yapma yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Mersin Tarım Gıda Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulacak

Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Sanayi ve Ticaret Odası, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası, Akdeniz İhracatçılar Birliği ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Mersin Tarım Gıda Teknoloji Geliştirme Bölgesi projesi için kurulacak olan Anonim Şirkete 500 bin TL ile ortak olması ile ilgili madde oy birliği ile kabul edildi. Mersin Kent Konseyi Başkanlığı'nın öncülüğünde, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odasının görüşleri doğrultusunda, yerel, bölgesel ekolojik ve ekonomik unsurları göz önünde bulundurarak, plastik kullanımının sınırlandırılması ve ambalaj atıklarının geri dönüşümünün sağlanarak, çevre koruma bilincinin geliştirilebilmesi konusunda Mersin'de farkındalık oluşturacak yeni projeler geliştirmesi ile ilgili madde oy birliği ile kabul edildi.