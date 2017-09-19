Öğrencilerin üniversite sınavına hazırlanabilmeleri amacıyla kapılarını açan merkez, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirildi. Üniversiteye hazırlık kursu olarak açılan merkez, Mersin merkezde bin, Tarsus’ta bin ve Anamur’da 400 öğrenci kapasitesi ile hizmet veriyor. Tecrübeli, genç ve dinamik öğretmen kadrosu ve alanında uzman eğitmenler ile eğitim verilen kursta tüm kaynaklar, test kitapları, soru bankaları, yaprak test ve deneme sınavları da ücretsiz olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak açılan kurslar hakkındaki memnuniyetleri dile getiren öğrenciler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a böyle bir fırsatı kendilerine verdiği için teşekkür ettiler.

Meslek lisesi mezunu olan ve lisede aldığı eğitimin üniversiteye girmede yeterli olmadığını ifade eden Esra Aksoylu, "Anestezi okumak istiyor. Bu dershanenin faydalı olacağını düşünüyorum. Sayısal mezunuyum ve sayısal derslerini ağırlıklı olarak alacağım. Bugün ilk günümüz ve gayet güzel gidiyor. Hocalarımızla iyi anlaşıyoruz. Ücretsiz olması da bizim için gerçekten çok iyi oldu. Çünkü herkesin maddi durumu yeterli olmayabiliyor, o yüzden çok iyi bir hizmet. Eğitim ve öğretimimize böyle bir katkıda bulunduğu için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kurs kayıtlarını radyodan duyarak başvuru yapan ve merkezde ders almaya başlayan Gözde Yılmaz ise “Ticaret Meslek Lisesi mezunuyum. Ben bu kursu radyodan duydum, geldim ve kaydoldum. Gayet memnunum. Normal dershane ve kurs kapasitesinde olmuş. Ben ileride mimar olmak istiyorum. Bu kursun da bana çok katkısı olacağından eminim. Burhanettin Kocamaz Başkanımıza da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Mekatronik mühendisliği okumak isteyen Dilan Kayhan da “2014 yılında liseden mezun oldum. Mezun olduktan sonra ilk sene üniversite için istediğim bölüm gelmedi. Bir süre ara verdim. Mekatronik mühendisliği okumak istiyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı bu kurs ile yeniden sınavlara hazırlanmaya başladım. Mersin’e ilk defa böyle bir hizmet geldi. Ailem de ben de bu hizmetten oldukça memnunuz. Maddi açıdan ailemi rahatlattı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz’a gençlere böyle bir hizmet verdiği için çok teşekkür ediyorum. Eminim buradaki öğrencilerin çoğu da Burhanettin Kocamaz Başkanımıza teşekkür ediyordur. Buradaki hocalarımız da çok kaliteli. Sanki dersi ilk kez alıyormuşuz gibi detaylı anlatıyorlar. Daha önce de dershaneye gittim ama böyle eğitim almamıştım” ifadelerini kullandı.

12. sınıf öğrencilerinin ve mezun öğrencilerin üniversite sınavına hazırlandığı merkezde, son sınıf öğrencileri hafta içi ve hafta sonu akşam ders alabilirken, mezunlar ise hafta içi sabah ve öğle saatlerinde iki farklı grup şeklinde eğitim alabiliyor.