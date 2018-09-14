Büyükşehir'den Muharrem ayı iftar yemeği

Muharrem ayı dolayısıyla dört yıldır Alevi Kültür Dernekleri Tarsus Şubesi ve Alevi Kültür Dernekleri Toroslar Şubesi'nde iftar yemeği vererek Alevi canları aynı sofrada buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 12 gün boyunca iftar vermeye devam edecek. Büyükşehir Belediyesi Aşhanesinde pişirilen iftar yemekleri, Alevi inancına mensup vatandaşların talepleri doğrultusunda et, tavuk, soğan ve sarımsak kullanılmadan hazırlanıyor.

"İmam Hüseyin'in yaşadığı acıları yüreğimizde hissediyoruz"

Muharrem ayının kendileri için önemine değinen vatandaş Gülizar Gül, "Muharrem orucu denince aklımıza İmam Hüseyin gelir. İmam Hüseyin'in yetmiş iki yareni ile Kerbalada şehit oluşu dolayısıyla acı, hüzün ve keder aklımıza geliyor. Orucumuzun amacı sadece aç kalmak değil, İmam Hüseyin'in yaşadığı acıları yüreğimizde hissetmek. Su içmememizin sebebi de İmam Hüseyin ve yarenlerinin gün boyu kızgın güneşin altında susuz kalmasıdır. İmam Hüseyin İslam'ın ayakta kalması için verdiği mücadele, zillet ile onurun, karanlık ile aydınlığın, zalim ile mazlumun karşı karşıya kaldığı bir durumdu. İmam Hüseyin İslam'ın ayakta kalması için kendini feda etti. Biz kardeş olarak bu bayrağın altında, aynı toprak üzerinde yaşıyoruz" dedi.