Cimnastik Milli Takımı Mersin’de

Türkiye Cimnastik Federasyonu 2017 faaliyet programında yer alan kamp, 4-19 Eylül tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirildi. Ritmik Cimnastik Genç ve Büyük Grup Milli Takımı, 2018 yılının Eylül ayında Bulgaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ’Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası’na hazırlandı.

Mersin Cimnastik Salonu’nda günde iki idmanla çalışmalarını tamamlayan Milli Takımın bir sonraki durağının ise Ankara olacağı bildirildi. Çalışmaların çok güzel gittiğini belirten Kamp Müdürü Aybanu Uğur, sporcuların kentten ve kendilerine Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sunulan imkanlardan oldukça memnun olduklarını belirtti. Kamp yaptıkları salonun olimpik olmasının kendileri için büyük bir avantaj olduğunu söyleyen Uğur, toplam 3 antrenör ve 11 sporcu ile kamp yapan milli takımın asıl hedefinin 2020 olimpiyatları olduğunun altını çizdi.

Bulgaristan’dan gelen tecrübeli antrenör Kamelya Dunavska’nın, sporculara gençler ve büyükler olarak iki ayrı kategoride grup çalışmaları yaptırdığını söyleyen Uğur, kamp süresi boyunca kendilerine yardımcı olan başta Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş ve personellerine teşekkür etti.

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş ise Ritmik Cimnastik Genç ve Büyük Grup Milli Takımı sporcularına, Bulgaristan’da yapılacak olan şampiyonada başarılar diledi.