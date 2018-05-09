‘Çocuk Polisi Futbol Turnuvası’ sona erdi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Halı Sahasında düzenlenen turnuvanın kapanış etkinliğine, Vali Su’nun yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, il protokolü ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Vali Su, etkinlikte yaptığı konuşmada, kentte yaşayan dezavantajlı grupların sosyalleşmesi, topluma entegrasyonu, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabilmeleri amacıyla birçok SODES projesinin uygulamaya konulduğunu ifade etti.

Konuşmasının devamında turnuvaya katılan tüm çocukları tebrik eden Vali Su, uygulanan projenin gençlerin sosyal, kültürel ve sportif eğitimine, takım ruhunun gelişimine, sosyal ve toplumsal uyumunun pekişmesine katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

SODES projelerinin hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolayı Kalkınma Bakanı Lutfi Elvan’a şükranlarını sunan Su, ’Çocuk Polisi Futbol Turnuvası’ projesinin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Konuşmalarının ardından dereceye giren ilk 4 takımın yanı sıra en centilmen takıma da kupa ve hediye verildi.