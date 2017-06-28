Doğu Akdeniz hafta sonunda Afrika sıcaklarıyla kavrulacak

Hava sıcaklıkları Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep’te 6-10 derece birden artacak.

Adana Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, hafta sonunda Doğu Akdeniz’i etkisi altına alacak kuvvetli sıcak hava dalgası nedeniyle oluşabilecek riskler konusunda vatandaşları uyardı. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan meteorolojik değerlendirmeye göre, halihazırda Doğu Akdeniz ve yurt genelinde devam eden ve hissedilen yüksek sıcaklıkların 30 Haziran Cuma gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan yeni bir sıcak hava dalgasının etkisiyle daha da artacağı tahmin ediliyor. Bu sıcak hava dalgası ile birlikte halen normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Türkiye’nin genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde gerçekleşeceği bekleniyor.

Bu hafta sonu Mersin’de merkezde 37-38, Mut ve çevresinde 44-46, Adana’da 40-42, Osmaniye’de 40, Hatay merkezde 42 ve doğu ilçelerinde yer yer 47, Kahramanmaraş’ta 40-41, Kilis ve Gaziantep il merkezlerinde 40-42 ve Araban-Karkamış-Nizip-Elbeyli gibi bazı ilçelerinde 44-45 derece olması bekleniyor.

Sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta pazartesi günü yurdun batı bölgelerinde, salı günü iç bölgelerinde, çarşamba günü ise doğu bölgelerinde etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Bölge Müdürlüğü yetkilileri, aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları, dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu.