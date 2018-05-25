Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 14:59

Doktor ve hemşirelere hipertansiyon eğitimi

Mersin’de aile sağlığı merkezlerinde görev yapan doktor ve hemşireler, hipertansiyon konusunda eğitim aldı.

Doktor ve hemşirelere hipertansiyon eğitimi

25 Mayıs 2018 14:59


Mersin’in Tarsus ilçesinde aile sağlığı merkezlerinin doktorları ve hemşirelerine yönelik Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nın toplantı salonunda ‘hipertansiyon’ konulu eğitim çalışması düzenlendi. Tarsus İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün koordine ettiği çalışma kapsamında Medical Park Tarsus Hastanesi’nde görevli Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İhsan Üstün ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Levent eğitim verdi.


Yaklaşık 50 doktor ve hemşirenin katıldığı etkinlikte önce Uzm. Dr. Ozan Levent ‘Hipertansiyon hastalığının tanısı ve takibi’ konusunda doktorlar ve hemşireleri bilgilendirdi. Ardından Doç. Dr. İhsan Üstün, ‘Sekonder hipartansiyon’ konusunda bir sunum yaptı. Uzm. Dr. Levent ve Doç. Dr. Üstün, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç