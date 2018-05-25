Doktor ve hemşirelere hipertansiyon eğitimi

Mersin’in Tarsus ilçesinde aile sağlığı merkezlerinin doktorları ve hemşirelerine yönelik Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nın toplantı salonunda ‘hipertansiyon’ konulu eğitim çalışması düzenlendi. Tarsus İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün koordine ettiği çalışma kapsamında Medical Park Tarsus Hastanesi’nde görevli Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İhsan Üstün ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Levent eğitim verdi.

Yaklaşık 50 doktor ve hemşirenin katıldığı etkinlikte önce Uzm. Dr. Ozan Levent ‘Hipertansiyon hastalığının tanısı ve takibi’ konusunda doktorlar ve hemşireleri bilgilendirdi. Ardından Doç. Dr. İhsan Üstün, ‘Sekonder hipartansiyon’ konusunda bir sunum yaptı. Uzm. Dr. Levent ve Doç. Dr. Üstün, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.