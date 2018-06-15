Drone ile havadan trafik denetimi

İhlal yapan sürücüler kontrol noktalarında durdurularak ceza yazıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü geçen yıl ilk kez başlattığı drone destekli trafik uygulamasını bu yılda sürdürdü. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bu yöntemle kentin birçok noktasında uygulama yaptı. Özellikle aşırı hız, kemer kullanımı konusunda sürücüleri hem uyaran hemde uymayanlara ceza yazan ekipler, havadan da drone ile kontrol yapıyor. Karada radar ekipleri havada ise drone, aşırı hız, emniyet kemeri, ışık ihlali, seyir halinde iken cep telefonu ile konuşma gibi trafik ihlallerini tespit ediyor. Ayrıca bölgede bulunan sivil ekiplerde sürücülerin ihlallerini belirleyerek, çevirme noktasına bildiriyor. Ekipler ayrıca toplu taşıma araçlarında fazla yolcu ve durak harici indirme ve bindirme konusuna da dikkat ediyor.

Çevirme noktasında trafik ihlali yapan araçları durduran ekipler, kamera kayıtlarına yansıyan hataları sürücülere bildirip cezai işlem uyguluyor. Sürücülere özellikle emniyet kemeri kullanmaları, alkollü, yorgun ve uykusuzken araç kullanmamaları yönünde uyarılarda bulunan ekipler, ışık ihlallerinin de trafik kazalarında büyük kayıplara neden olduğunu anlattı.