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20 Haziran 2018 18:04

Dumlupınar faciasının tanığı Hüseyin Akış son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale Boğazı’nda İsveç bandıralı Naboland şilebiyle çarpışarak batan Dumlupınar’dan sağ kurtulan Seyir Astsubayı Hüseyin Akış yaşadığı Mersin’in Silifke ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dumlupınar faciasının tanığı Hüseyin Akış son yolculuğuna uğurlandı

20 Haziran 2018 18:04

Seyir Astsubayı Hüseyin Akış için Silifke Zeytinli Cami önünde askeri tören düzenlendi.


4 Nisan 1953’te batan Dumlupınar Denizaltısı, Türk denizcilik tarihinin en büyük facialarından birini yaşadı. 81 denizcimiz Çanakkale Boğazı’nın serin sularında can verdi. Faciadan sağ kurtulan isimden biri olan Hüseyin Akış’ın vefatı üzerine memleketi Mersin’in Silifke ilçesinde askeri tören düzenlendi.


Tören’de gazinin kızları Nesin Akış, Nevin Akış ve oğulları Arif Akış, Akif Akış taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Kocaeli Gölcük Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Mersin Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Erdal Altay, Adana Asker Alma Bölge Başkanı Albay Ahmet Atay, Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Gümüş ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Akdeniz’de NATO tatbikatına katılan Dumlupınar, 4 Nisan 1953’te Gölcük’teki Donanma Komutanlığına dönmek için girdiği Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde İsveç bandıralı "Naboland" adlı gemiyle çarpışmış, denizaltının güvertesindeki ve köprü üstündeki 5 asker kazadan sağ kurtulurken, dışarıya çıkamayan 81 personel şehit düşmüştü.




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