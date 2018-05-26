Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi tarafından Mersin ve ilçelerinde uygulanacak proje ile çocukların çağın hastalığı olan internet ve ekran bağımlılığından kurtarılarak, akranlarıyla birlikte yaşayabilecekleri ve vakit geçirebilecekleri ortamların oluşturulması hedefleniyor.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, ’Ekranla Değil, Akranla Büyüsün Çocuklar’ projesi kapsamında Mersin’de çalışmalara başladıkları bildirdi. Çocuk haklarının, temel haklar olan yaşama, korunma, gelişim, katılım gibi dört temel hakların yanında sağlıklı büyüme, oyun oynama ve zararlı alışkanlıklardan korunma haklarının da bu projenin önemli halkasını oluşturduğunu kaydeden Sarı, "Bizde, tüm illerimizde olduğu gibi Mersin’de de ’Ekranla Değil, Akranla Büyüsün Çocuklarımız’ kampanyasını başlattık. Amacımız, çocuklarımızın çocukluklarını akranlarıyla yaşayabilecekleri oyun alanları, etkinlikler ve çocuk oyunları odaklı çocuk hakları sokakları oluşturmaktır. Çocuklarımızı, bu proje sayesinde çağın hastalığı olan ve radyasyon yayan elektronik oyunlardan uzaklaştırarak çocukluklarını çocukça yaşayabileceği ortamlar oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, ücretsiz piknik, gezi, uçurtma şenliği ve sportif yarışmalar düzenleyeceğiz. Çocuklar internet salonlarında değil, oyun alanlarında olmalıdır. Bu proje sayesinde çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan da korumayı hedefliyoruz. Bu nedenle tüm kesimlerden projeye destek olmalarını bekliyoruz" dedi.